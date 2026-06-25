В Коломне на базе конькобежного центра прошли соревнования вторых Игр Дружбы по роллер-спорту. За награды престижного турнира боролись более ста спортсменов из разных уголков страны. Свое

В Коломне на базе конькобежного центра прошли соревнования вторых Игр Дружбы по роллер-спорту. За награды престижного турнира боролись более ста спортсменов из разных уголков страны. Свое мастерство они демонстрировали в нескольких дисциплинах. Сборная Владимирской области за 2 соревновательных дня показала высокий результат, завоевав 10 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую. Успешное выступление стало