Во Владимире наградили победителей и участников конкурса «Радости большого дома». Его проводили среди многодетных семей в двух номинациях – «Лучший видеоролик» и «Энергия моей семьи».

Во Владимире наградили победителей и участников конкурса «Радости большого дома». Его проводили среди многодетных семей в двух номинациях – «Лучший видеоролик» и «Энергия моей семьи». Участники должны были снять вертикальное видео, в котором раскрываются преимущества жизни в большой семье. В роликах родители вместе с детьми рассказывали о своих традициях, показывали радостные моменты семейной жизни. Юлия