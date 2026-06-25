Во Владимирской области несколько междугородних перевозчиков уведомили власти о намерении повысить стоимость проезда. Об этом на пресс-конференции сообщил министр транспорта и дорожного

Во Владимирской области несколько междугородних перевозчиков уведомили власти о намерении повысить стоимость проезда. Об этом на пресс-конференции сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Перцев. На встрече с журналистами обсуждали развитие дорожно-транспортного комплекса области в текущем году. Среди основных тем — реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ремонт дорог, обновление общественного транспорта, внедрение интеллектуальной транспортной