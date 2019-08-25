В официальном Instagram-аккаунте фильма Гардемарины IV появилось фото, вызвавшее недоумение пользователи соцсети. На нем Александр Домогаров предстал сильно изменившимся.

В официальном Instagram-аккаунте фильма "ГардемариныIV" появилось фото, вызвавшее недоумениепользователи соцсети. На нем Александр Домогаров предстал сильно изменившимся.Подписчики не сразу узнали звезду "Бандитского Петербурга" ипредположили, что актер позирует в гриме. Они принялись активно обсуждатьзнаменитость."Вот эторухлядь…", "Что сДомогаровым? Неудачный грим?", "Фотка неудачная", "Снизу снято. Действительнонеудачный кадр", "Возраст неумолим. Не сразу узнала актера", "Вот это рухлядь", "Не те уже гардемарины", – высказались фолловеры. Но назащиту артиста встали его поклонники. Они уверены, что Александр Домогаров простоне получился на снимке. "Домогаров талантливый актер, но, как и все мы —стареет", "Это такой неудачный фотограф и глубокая лавочка", – прокомментироваликадр фанаты.Материал дополняется