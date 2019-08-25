В официальном Instagram-аккаунте фильма Гардемарины
IV появилось фото, вызвавшее недоумение
пользователи соцсети. На нем Александр Домогаров предстал сильно изменившимся.
В официальном Instagram-аккаунте фильма "Гардемарины
IV" появилось фото, вызвавшее недоумение
пользователи соцсети. На нем Александр Домогаров предстал сильно изменившимся.
Подписчики не сразу узнали звезду "Бандитского Петербурга" и
предположили, что актер позирует в гриме. Они принялись активно обсуждать
знаменитость.
"Вот это
рухлядь…", "Что с
Домогаровым? Неудачный грим?", "Фотка неудачная", "Снизу снято. Действительно
неудачный кадр", "Возраст неумолим. Не сразу узнала актера", "Вот это рухлядь", "Не те уже гардемарины", – высказались фолловеры. Но на
защиту артиста встали его поклонники. Они уверены, что Александр Домогаров просто
не получился на снимке. "Домогаров талантливый актер, но, как и все мы —
стареет", "Это такой неудачный фотограф и глубокая лавочка", – прокомментировали
кадр фанаты.
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