Президент Украины Владимир Зеленский пошел по кривой дорожке. Глава государства повторяет ошибку своего предшественника Петра Порошенко, полагает глава Донецкой республики Денис Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский пошел по кривой дорожке. Глава государства повторяет ошибку своего предшественника Петра Порошенко, полагает глава Донецкой республики Денис Пушилин.Нынешний украинский лидер приходил во власть на мирныхлозунгах, напомнил глава ДНР. "Заявил, что он президент мира и первое, чтоон сделает – это добьется мира", – цитирует Пушилина РИА Новости.Зеленский сидит в президентском кресле полгода, но до сихпор не осмелился подписать указ о прекращении огня, возмутился глава ДНР. Овыполнении Киевом минских соглашений и говорить нечего: новое украинскоеруководство не продвинулось в этом направлении ни на шаг, констатировалПушилин.Неспособность покончить с конфликтом в Донбассе сталаглавной причиной поражения Порошенко на президентских выборах. Украинцы усталиот постоянного нагнетения военной истерии, а поток гробов с линии фронтаотрезвил даже самых ярых сторонников решить проблему силовым путем.Продолживший войну в Донбассе и делающий жесткиеантироссийские заявления идет по пути Порошенко, рейтинг которого кконцу президентского срока рухнул до 10-15%. Нынешнее руководство странырискует растерять почти всю поддержку уже следующей весной, считают эксперты.Недавно социологи впервые зафиксировали падение рейтингаЗеленского на 10%. Это произошло на фоне массовых протестов из-за подписания"формулы Штайнмайера" и неспособности Киева отвести войска от линиифронта. Окопавшиеся там националисты пригрозили президенту последствиями.Рискнуть глава государства не решился."Страх продемонстрировать неуправляемость государствазаставляет лавировать и сочинять вариации на тему Минскихсоглашений, далекие от реального смысла пунктов комплекса мер", – сказалранее в комментарии порталу "Украина.ру" глава ДНР Денис Пушилин.