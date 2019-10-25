Президент Украины Владимир Зеленский пошел по кривой дорожке. Глава государства повторяет ошибку своего предшественника Петра Порошенко, полагает глава Донецкой республики Денис Пушилин.
Президент Украины Владимир Зеленский пошел по кривой дорожке. Глава государства повторяет ошибку своего предшественника Петра Порошенко, полагает глава Донецкой республики Денис Пушилин.
Нынешний украинский лидер приходил во власть на мирных
лозунгах, напомнил глава ДНР. "Заявил, что он президент мира и первое, что
он сделает – это добьется мира", – цитирует Пушилина РИА Новости.
Зеленский сидит в президентском кресле полгода, но до сих
пор не осмелился подписать указ о прекращении огня, возмутился глава ДНР. О
выполнении Киевом минских соглашений и говорить нечего: новое украинское
руководство не продвинулось в этом направлении ни на шаг, констатировал
Пушилин.
Неспособность покончить с конфликтом в Донбассе стала
главной причиной поражения Порошенко на президентских выборах. Украинцы устали
от постоянного нагнетения военной истерии, а поток гробов с линии фронта
отрезвил даже самых ярых сторонников решить проблему силовым путем.
Продолживший войну в Донбассе и делающий жесткие
антироссийские заявления идет по пути Порошенко, рейтинг которого к
концу президентского срока рухнул до 10-15%. Нынешнее руководство страны
рискует растерять почти всю поддержку уже следующей весной, считают эксперты.
Недавно социологи впервые зафиксировали падение рейтинга
Зеленского на 10%. Это произошло на фоне массовых протестов из-за подписания
"формулы Штайнмайера" и неспособности Киева отвести войска от линии
фронта. Окопавшиеся там националисты пригрозили президенту последствиями.
Рискнуть глава государства не решился.
"Страх продемонстрировать неуправляемость государства
заставляет лавировать и сочинять вариации на тему Минских
соглашений, далекие от реального смысла пунктов комплекса мер", – сказал
ранее в комментарии порталу "Украина.ру" глава ДНР Денис Пушилин.