В Нижнем Новгороде мужчин расстрелял автомобиль соседей из-за занятого ими парковочного места. Местные жители предполагают, что он расчищал место для своей машины. По словам очевидцев, ..

В Нижнем Новгороде мужчин расстрелял автомобиль соседей из-за занятого ими парковочного места. Местные жители предполагают, что он расчищал место для своей машины.По словам очевидцев, после того, как женщина припарковала автомобиль, приехал её сосед, который расстроился из-за занятого места и некоторое время не мог найти, куда поставить свою машину. Затем он вернулся домой и вышел с дробовиком, после чего открыл огонь по соседскому авто, сообщает телеканал "".