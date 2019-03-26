Группа контроля президиума генсовета Единой России за исполнением национальных проектов 28 марта проведет первое выездное мероприятие во Владимирской области. Партийцы обсудят итоги проверки с местным активом ЕР, подготовят экспертный отчет с рекомендациями и доложат о результатах контроля главе партии, премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Группа контроля президиума генсовета "Единой России" за исполнением национальных проектов 28 марта проведет первое выездное мероприятие во Владимирской области. Партийцы обсудят итоги проверки с местным активом "ЕР", подготовят экспертный отчет с рекомендациями и доложат о результатах контроля главе партии, премьер-министру Дмитрию Медведеву.Группа контроля состоит из депутатов Госдумы и членов СоветаФедерации. В ее задачу входит проверка работы по реализации в регионемероприятий в рамках национальных проектов.Помимо прочего, это реконструкции и ремонты, строительствоновых объектов – школ, ясельных групп дошкольных учреждений, поликлиник,фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, в задачи группы входит контроль заблагоустройством общественных пространств, за мероприятиями по обучениюграждан предпенсионного возраста, повышением качества медицины, диспансеризацией населения.Также партийцы проанализируют доступность информации ореализации нацпроектов для граждан. Объекты, проверенные единороссами, включатв систему контроля за всеми ключевыми мероприятиями и объектами в рамкахнацпроектов.После Владимирской области партийцы намерены посетить ещенесколько регионов – Воронежскую, Ивановскую, Тамбовскую области, а такжеПермский край. Единороссы проведут там аналогичную проверку.Группа контроля была создана после того, как премьер-министрДмитрий Медведев XVIII съезде "Единой России" поручил партийцам взятьна контроль исполнение 12 национальных проектов. Помимо выездов в регионы,группа занимается выработкой предложений по повышению эффективности решенияпоставленных задач.Напомним, ранее "ЕР" взяла наисполнение новым губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным наказовизбирателей. На заседании Заксобрания региона руководитель областногопарламента, глава местного отделения "ЕР" Владимир Киселев вручилгубернатору "синюю папку" с наказами и поручениями избирателей.