Вскрылись малоизвестные факты о прошлом знаменитого коллектива. Оказывается, группа Тату началась в 1999 году с бомбардировок Югославии.

Вскрылисьмалоизвестные факты о прошлом знаменитого коллектива. Оказывается, группа"Тату" началась в 1999 году с бомбардировок Югославии.Первая песня так и называлась – "Югославия".Пела ее Лена Катина, Юли Волковой в группе "Тату" еще не было.Таким образом композитор Александр Войтинский выразилпротест против действий НАТО, сообщает Telegram-канал "Русский шаффл".По мнению автора публикации, он сам хотел поехать воевать, "но испугался бытьубитым и написал песню-извинение".Вскоре сценарист рекламных роликов Иван Шаповаловпредложил композицию директору компьютерной компании Борису Ренскому, которыйсогласился профинансировать музыкальный проект. Утверждается, что первоначальнов "Тату" вложили 60 тысяч долларов. Можно предположить, что далеко немногие знали об этой цифре.Затем к юной Лене Катиной добавили еще одну солистку ЮлюВолкову и, как пишет Telegram-канал, "заставили целоваться". После этого АлександрВойтинский ушел.Группа "Тату" является наиболее успешной русской поп-группой,добившейся мировой популярности. Их синглы возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США идругих странах. является первой и единственной российской группой,получившей награду IFPI за число проданных альбомов.В мае 2003 года участвовала в "Евровидении", занявтретье место. В марте 2009 года менеджер группы заявил опланах обеих певиц начать сольные проекты и прекращении работы группы вполномасштабном режиме.