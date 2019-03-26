Вскрылись
малоизвестные факты о прошлом знаменитого коллектива. Оказывается, группа
Тату началась в 1999 году с бомбардировок Югославии.
Вскрылись
малоизвестные факты о прошлом знаменитого коллектива. Оказывается, группа
"Тату" началась в 1999 году с бомбардировок Югославии.
Первая песня так и называлась – "Югославия".
Пела ее Лена Катина, Юли Волковой в группе "Тату" еще не было.
Таким образом композитор Александр Войтинский выразил
протест против действий НАТО, сообщает Telegram-канал "Русский шаффл".
По мнению автора публикации, он сам хотел поехать воевать, "но испугался быть
убитым и написал песню-извинение".
Вскоре сценарист рекламных роликов Иван Шаповалов
предложил композицию директору компьютерной компании Борису Ренскому, который
согласился профинансировать музыкальный проект. Утверждается, что первоначально
в "Тату" вложили 60 тысяч долларов. Можно предположить, что далеко не
многие знали об этой цифре.
Затем к юной Лене Катиной добавили еще одну солистку Юлю
Волкову и, как пишет Telegram-канал, "заставили целоваться". После этого Александр
Войтинский ушел.
Группа "Тату" является наиболее успешной русской поп-группой,
добившейся мировой популярности. Их синглы возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и
других странах. является первой и единственной российской группой,
получившей награду IFPI за число проданных альбомов.
В мае 2003 года участвовала в "Евровидении", заняв
третье место. В марте 2009 года менеджер группы заявил о
планах обеих певиц начать сольные проекты и прекращении работы группы в
полномасштабном режиме.