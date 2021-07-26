Региональный оператор компания «Биотехнологии» занимающаяся обращением с твердыми коммунальными отходами переходит на новую платежную систему. Теперь вся база данных потребителей, а это

Региональный оператор компания «Биотехнологии» занимающаяся обращением с твердыми коммунальными отходами переходит на новую платежную систему. Теперь вся база данных потребителей, а это порядка 330 тысяч Владимирцев будет передана на обслуживание платежному агенту ЕРКЦ. Генрих Соловьев, заместитель гендиректора ООО «ЕРКЦ» г.Владимир Для оплаты квитанций можно обратиться в места приема, это указано в квитанции 6 пунктов, можно