Летит из Америки в Росию американская ракета (АР),а из Росии руская ракета (РР). И вот они встречаются.
(РР)- Ты куда?
(АР)- К вам: в Росию.
(РР)- А я к вам в Америку. Давай по стакану за встречу.
Выпили они по стакану.
(РР)- Ты как называешся?
(АР)- Я ракета дального действия с ядерным зарядом, а ты?
(РР)- А я атомная типа "ХАНА США". Давай выпьем за знакомство?
Выпили еще раз.
(РР)- Слыш а мы ведь когда долетим до земли то взорвёмся, и нас больше не станет, давай за упокоение душ наших, по полной.
Выпили по плолной.
(АР)- Ладно пора мне лететь дальше.
(РР)- А на "посошок".
Выпили.
(АР)- Ой чето мне плоооххооо.
(РР)- Эх ты... Идем я тебя домой провожу.
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