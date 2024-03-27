Эвелина Бледанс, известная актриса и телеведущая, призналась, что не хочет стареть. Ведущая готова на пластическую операцию, чтобы сохранить молодость.

Эвелина Бледанс, известная актриса и телеведущая, призналась, что не хочет стареть. Ведущая готова на пластическую операцию, чтобы сохранить молодость.Подходящий свет и правильный ракурс играют большую роль в ее восприятии собственной внешности Бледанс. Она отметила, что ощущает себя гораздо моложе своих 55 лет и следит за своим физическим состоянием.Знаменитость открыто призналась, что видит изменения в своем внешнем облике и готова пройти процедуры омоложения перед своим юбилеем. Она подчеркнула важность заботы о здоровье и физическом состоянии, особенно с возрастом."Я еду на консультацию к врачу, потому что увидела, что мне не нравятся мои глаза, и надо срочно что-то сделать, причем прямо к своему дню рождения. Я готова на все — вплоть до того, чтобы лечь под нож. Дебильное состояние тех, кто находится в ожидании своего юбилея. Меня, похоже, зацепило", — цитирует Бледанс пресса.Несмотря на желание сохранить молодость внешне, актриса признала, что важно также уделять внимание внутреннему самочувствию и здоровью. Самоконтроль и забота о себе — ключевые аспекты, которые помогают ей чувствовать себя прекрасно и энергично.Ранее "Дни.ру" писали о том, что за плечами Бледанс несколько пластических операций. Сейчас звезда все чаще красуется своей фигурой в микроблоге.