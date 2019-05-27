Прославленная российская теннисистка в этом году не прилетела в Париж на турнир Ролан Гаррос. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы того, что Мария Шарапова продолжит успешную карьеру.

Прославленная российская теннисистка в этом году неприлетела в Париж на турнир "Ролан Гаррос". Президент Федерациитенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы того, чтоМария Шарапова продолжит успешную карьеру.Спортсменка сослалась на старую травму плеча. При этом она говорит,что тренируется, постепенно нагружает больное плечо, но играть на высокомуровне пока не готова.Букмекеры уже списывают Марию Шарапову со счетов: они уже начали приниматьставки на то, что россиянка завершит карьеру уже в этом году. "Ни к чемухорошему такие перерывы в несколько месяцев привести не могут. Мария скоро небудет попадать в число "сеяных" на крупных турнирах. А значит, с первых же раундову нее будут сильные соперницы", – цитирует Шамиля ТарпищеваПри этом эксперт отметил, что Мария Шарапова – боец по натуре, и, если она "вылезетиз этой ситуации, ей будет честь и хвала". Он напомнил, что проблемы теннисисткитянутся еще с 2008 года, с ее первой операции на плече. "К сожалению, возрастберет свое – теперь сроки восстановления затягиваются", – отметил Тарпищев.Также он заявил, что спортсменка еще может выступить на Олимпиаде-2020 вТокио. "Но верится в это с трудом", – высказал неприятный прогноз о карьереМарии Шараповой президент Федерациитенниса России.В теннисной "тусовке" говорят, что спортсменка для себя уже все решила. Якобы,не прочь выйти замуж за основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса, с которым у них бурный роман. Британец ужепознакомил Шарапову с принцем Уильямом, с которымдружит со школы.Напомним,не выходит на корт с конца января 2019 года. Она отказалась выступатьна крупных турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами, Париже и Риме. К концу мая россиянкаопустилась в мировом рейтинге на 49-е место.