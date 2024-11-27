Нарушения норм и правил обслуживания были установлены после многочисленных обращений жителей.

Прокуратура Владимирской области сообщает о вынесении решения суда в Коврове, согласно которому управляющая компания обязана обеспечить надлежащее состояние общего имущества многоквартирного дома № 3 по улице Белинского.Нарушения норм и правил обслуживания были установлены после многочисленных обращений жителей, касающихся текущего ремонта перед отопительным сезоном. Несмотря на предупреждения, управляющая организация не приняла необходимых мер.В результате прокурорского реагирования к административной ответственности был привлечён виновный должностной лиц. Однако до сих пор проблемы не устранены. Напомним, ранее мы писали, что