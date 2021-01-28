Специалисты Росстата опубликовали неутешительные данные. За год численность населения страны сократилась на полмиллиона.

Специалисты Росстата опубликовали неутешительные данные. За год численность населения страны сократилась на полмиллиона.В федеральной службе рассказали, что на 1 января 2021 года число жителей страны составляло 146 миллионов 238 тысяч человек. Это на полмиллиона меньше, чем в прошлом году. Тогда численность населения равнялась 146 миллионам 748 тысячам.Последний раз такое заметное сокращение произошло в 2005 году. Тогда численность населения страны сократилась со 143,8 миллиона человек до 143,2 миллиона, передает со ссылкой на Росстат.О снижении количества жителей страны к 2021 году ранее написало Министерство экономики. Согласно прогнозам ведомства, численность россиян в 2021 году должна была снизиться до 146 миллионов.Отметим, что в 2018 и 2019 годах население сокращалось на 100 тысяч человек. До 2018 года последний раз заметное снижение числа жителей заметили в 2008 году, после чего девять лет подряд этот показатель рос.Сокращение населения случилось на фоне пандемии. По данным оперативного штаба, общее число заразившихся коронавирусом россиян . Выздоровели 3,22 миллиона человек, умерла 71 тысяча пациентов.С 18 января по всей стране началась массовая вакцинация. Привиться от COVID-19 может любой желающий. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в 2021 году вакцинацию пройдет около 60% населения.