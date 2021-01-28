Специалисты Росстата опубликовали неутешительные данные. За год численность населения страны сократилась на полмиллиона.
Специалисты Росстата опубликовали неутешительные данные. За год численность населения страны сократилась на полмиллиона.
В федеральной службе рассказали, что на 1 января 2021 года число жителей страны составляло 146 миллионов 238 тысяч человек. Это на полмиллиона меньше, чем в прошлом году. Тогда численность населения равнялась 146 миллионам 748 тысячам.
Последний раз такое заметное сокращение произошло в 2005 году. Тогда численность населения страны сократилась со 143,8 миллиона человек до 143,2 миллиона, передает со ссылкой на Росстат.
О снижении количества жителей страны к 2021 году ранее написало Министерство экономики. Согласно прогнозам ведомства, численность россиян в 2021 году должна была снизиться до 146 миллионов.
Отметим, что в 2018 и 2019 годах население сокращалось на 100 тысяч человек. До 2018 года последний раз заметное снижение числа жителей заметили в 2008 году, после чего девять лет подряд этот показатель рос.
Сокращение населения случилось на фоне пандемии. По данным оперативного штаба, общее число заразившихся коронавирусом россиян . Выздоровели 3,22 миллиона человек, умерла 71 тысяча пациентов.
С 18 января по всей стране началась массовая вакцинация. Привиться от COVID-19 может любой желающий. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в 2021 году вакцинацию пройдет около 60% населения.