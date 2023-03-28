Ежедневно на МКАД выезжает каждый третий передвигающийся по Москве автомобиль.

Ежедневно на МКАД выезжает каждый третий передвигающийся по Москве автомобиль.Модернизация кольцевой автодороги стала одним из главных мероприятий столичной транспортной программы, написал в своем мэр Сергей Собянин. По его словам, скорость движения по МКАД за последние пять лет выросла с 48 до 51 километра в час.Подходит к концу реконструкция развязок с вылетными магистралями. Работы завершены на 19 из 22 объектах."Еще 3 развязки полностью доделаем в 2023 – 2024 годах", – уточнил градоначальник.Так, развязка с Ленинградским шоссе обеспечила съезд на скоростную магистраль М-11 до Санкт-Петербурга. Развязка с Мичуринским проспектом улучшила транспортную доступность районов Раменки и Солнцево, а также аэропорта Внуково.Для разгрузки МКАД город ввел ограничение на движение транзитных грузовиков. Проезд машин массой более 3,5 тонн днем полностью запрещен, а вечером доступен только для имеющего спецпропуска транспорта."Количество проезжающих по МКАД грузовиков снизилось на 21%", – отметил Собянин.Столица строит альтернативу МКАД – Московский скоростной диаметр (МСД). Открытый в 2022 году основной участок оттянул 10-15% трафика с прилегающих участков кольцевой автодороги.В 2023 году строительство южного участка МСД. МКАД разгрузится на 30%, также станет свободнее на Садовом и Третьем транспортном кольцах.