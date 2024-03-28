В этом году главной темой станет ускоренное развитие "сквозных" технологий как ключ к суверенитету и глубокое вовлечение технологических предпринимателей в реализацию государственных инициатив.

Международный форум "Открытые инновации" пройдет 10-11 апреля в Технопарке "Сколково". Организатор - Фонд "Сколково" (группа ВЭБ.РФ), соорганизатор - Правительство Москвы. В этом году главной темой станет ускоренное развитие "сквозных" технологий как ключ к суверенитету и глубокое вовлечение технологических предпринимателей в реализацию государственных инициатив.Основная цель Форума 2024 года - сформировать видение того, какими будут общество, государство и люди через десятки лет. Практической задачей станет поиск решений по развитию и коммерциализации новейших технологий по 10 направлениям "дорожных карт", разработанных Правительством РФ и реализуемых в рамках соглашений с ведущими госкорпорациями страны. В числе тем "дорожных карт": искусственный интеллект, квантовые вычисления, квантовые коммуникации, развитие водородной энергетики на основе природного газа, перспективные космические системы и сервисы, новое индустриальное программное обеспечение, современные и перспективные сети мобильной связи, новое общесистемное программное обеспечение, системы накопления электроэнергии, технологии новых материалов и веществ.Если раньше развитие "сквозных" технологий в большей степени было сосредоточено на исследовательском аспекте, теперь основная задача - получение конкретного продукта и вывод его на рынок, в том числе с помощью негосударственных компаний. Доступ к "дорожным картам" получат в том числе и отраслевые стартапы.Форум соберет разработчиков "сквозных" технологий, корпорации-экосистемы, малые технологические компании, инвесторов и регуляторов рынка, российских и международных экспертов. Участники обсудят подходы к достижению технологического лидерства и технологической безопасности государств в современных условиях разобщенного мира. Они также попытаются идентифицировать современные инновационные тренды и сформировать основы дальнейшего ускоренного развития, актуальные как для России, так и для государств объединения БРИКС+.Экспертные дискуссии затронут не только насущные вопросы технологического развития, но и заглянут в будущее привычных технологий и отраслей. Этому посвящен отдельный - визионерский трек форума. Всего в программе Форума запланировано более 40 деловых сессий. В рамках трека "Цифровизация" состоятся дискуссии об экономике данных, квантовых вычислениях и коммуникациях, искусственном интеллекте. Трек "Технологическое развитие" будет посвящен обсуждению отраслевых инноваций: систем накопления энергии, водородной энергетике, будущему мобильной связи, космических материалов и сервисов и др.К участию в деловых дискуссиях приглашены руководители госкорпораций и технологических компаний, представители федеральной и региональных властей, международные эксперты и визионеры. В частности, ожидается участие Первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, Генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, Председателя Попечительского совета Сколтеха, Председателя совета директоров Группы "Ренова" Виктора Вексельберга, Сооснователя Сайберус и Positive Technologies Юрия Максимова, Генерального директора WhatTheForesight Крейга Винга и др.Кроме пленарных заседаний и тематических сессий программа Форума включает выставку, образовательные мероприятия и мастер-классы.