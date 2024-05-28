Автомобильный крестный ход в память о князе Александре Невском прибыл во Владимир В этом году -...

Автомобильный крестный ход в память о князе Александре Невском прибыл во ВладимирВ этом году - трехсотлетие перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург. В областную столицу привезли старинную икону из Александро-Невской лавры. Слово - Вере Куликовой.Крестный ход по историческому маршруту. Путь святыни повторяет её путешествие в 18-ом столетии. Во Владимир участники автопробега привезли одну из старейших икон Александро-Невской Лавры - образ святого благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей.На ночь Лаврский образ установили в Богородице-Рождественском соборе, воссозданном на месте исторического храма. Здесь изначально был упокоен великий князь Владимирский. Утром икону Александра Невского торжественно перенесли в собор Рождества Христова.Духовную процессию возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Икону святого благоверного князя сопровождают наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадский Вениамин и монастырская братия.В соборе Рождества Христова по случаю трехсотлетия перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург владыка Тихон и епископ Вениамин отслужили архиерейскую литургию. Викарий Санкт-Петербургской епархии Вениамин назвал остановку крестного хода во Владимире одним из главных событий юбилейного года.Автопробег проходит по благословению святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.Вениамин, епиcкоп Кронштадский, Викарий Санкт-Петербургской епархии:- Это время, в которое мы с вами еще раз хотим показать актуальность личности князя Александра. Он же смог отстоять земли Новгородские, Отстоять идентичность русского народа.В автопробеге участвует и один из главных специалистов по Древней Руси, историк Роман Соколов. По мнению доктора наук, перенесение мощей Александра Невского 3 столетия назад в северную столицу имело огромное значение для страны.Роман Соколов, доктор исторических наук, проректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена (Санкт-Петербург):- Потому что именно тогда была и создана российская империя. Александр Невский стал символом новой столицы, этой империи-города Санкт-Петербург, и мощи его, пребывая сейчас в нашем городе, по-прежнему сохраняют нашу страну, нашу Россию - своей благодатью, своей святостью.Реликвию встречал и первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов. Символично, что икона старше самого Петербурга, - она была написана ранее. С 1724 года образ не покидал стен Александро-Невской лавры.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Фигура князя - она такая многогранная. Это и святой, это и воин, полководец, дипломат. Вот сам факт посещения иконы и принесения ее во Владимир имеет и духовный, и патриотический.Следующая после Владимира точка автомобильного крестного хода - Тверь. Далее - Великий Новгород, и крепость Орешек в Шлиссельбурге. В ней временно хранились мощи Александра Невского до перенесения в Лавру.Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".