32-летняя звезда российского шоу-бизнеса часто удивляет своих фанатов нестандартным мышлением и громкими заявлениями. На этот раз Юлианна Караулова призналась, что ей всегда было трудно наладить контакт с женским полом, в то время, как с мужчинами она могла свободно дружить.

32-летняя звезда российского шоу-бизнеса часто удивляет своих фанатов нестандартным мышлением и громкими заявлениями. На этот раз Юлианна Караулова призналась, что ей всегда было трудно наладить контакт с женским полом, в то время, как с мужчинами она могла свободно дружить.Юлианна Караулова публично заявила, что не верит в существование женской дружбы. Певица уверена, что от прекрасного пола не стоит ожидать чего-то хорошего. Юлианна добавила, что на жизненном опыте может сказать, что дружба между двумя девушками – это тяжелая работа, которая не каждой под силу. А вот с мужчинами все намного проще.Исполнительница хита "Ты не такой" оказалась той эмоциональной дамой, которая не всегда вольна контролировать перепады своего настроения. Юлианна Караулова призналась, что она всегда пытается сдерживать негативные эмоции и не срываться на окружающих. Но раза четыре в жизни во время ссоры певица все же переходила на истеричный крик. А героями этого конфликта, конечно же, становились девушки.Жизненные ситуации, побудившие Караулову выйти из равновесия, только показали, что молодая певица не всегда спокойно разрешает конфликты. Девушка решила составить в своем личном блоге список интересных фактов, которые бы помогли поклонникам поближе познакомиться с ней.25 Июн 2020 в 7:22 PDTТак, Юлианна Караулова написала, что ее адски раздражает, если вешалки в шкафу повернуты в разную сторону или что-то висит или стоит криво. Например, если картина висит неровно, певица будет сходить с ума, пока ее не поправит. Даже если это произойдет не у нее дома."Если мне что-то очень сильно нравится, я могу расплакаться, не справившись с эмоциями. Один раз я расплакалась в Третьяковке на выставке Левитана. И пару раз на концертах в Доме Музыки", – разоткровенничалась певица в своем Инстаграме.Напомним, что Юлианна поспешила раскрыть и свой настоящий вес. Исполнительница призналась, что при росте 169 см, она весит 55 килограммов. Девушка заверила, что это все масса ее мышц, а не жира. Все дело в том, что Караулова регулярно занимается спортом и три раза в неделю ходит в тренажерный зал.