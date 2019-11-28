В четверг, 28 ноября, на территории пивоварни в Пятигорске прогремел взрыв, после чего начался пожар. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. По предварительным данным, в ..

В четверг, 28 ноября, на территории пивоварни в Пятигорске прогремел взрыв, после чего начался пожар. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека. В настоящее время спасатели проводят проливку и разбор конструкций, чтобы избежать повторного возгорания, передает .