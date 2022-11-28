Началось возведение станции Крымская будущей Троицкой линии метро. О старте работ сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Началось возведение станции "Крымская" будущей Троицкой линии метро. О старте работ сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.На будущей станции начали монтировать ограждающие конструкции котлована. Также выполняется устройство буросекущих свай, ведутся земляные работы по планировке территории стройплощадки, рассказал заммэра.В направлении "Крымской" идут четыре тоннелепроходческих комплекса. Два из них ведут проходку от станции "ЗИЛ", другие – от "Академической".Стройплощадка расположена между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района. У станции будет два вестибюля, один из которых совместят с восточным вестибюлем платформы Крымская МЦК.Ранее Бочкарев сообщил о начале монолитных работ на станции "ЗИЛ". Ограждающие конструкции готовы на 81%, почти на 50% выполнена разработка грунтового массива котлована, расположенного на территории бывшей промышленной зоны.Троицкая линия метро протянется на 40 километров. Ветка соединит Южный, Юго-Западный округа с территориями Новой Москвы и городским округом Троицк.За последние 11 лет сеть Московского метрополитена . Построено 195 километров линий метро, открыто 100 станций и 11 электродепо.В скором времени на карте подземки также появятся Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии. Метро придет в районы Гольяново и Северный.