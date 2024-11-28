Контракт на сумму 13,4 млн рублей был заключён в январе 2024 года.

Компания «Дорожник-2», занимающаяся благоустройством улицы Первомайская в Муроме Владимирской области, не смогла выполнить работы в установленный срок. Об этом информирует региональная прокуратура.Контракт на сумму 13,4 млн рублей был заключён в январе 2024 года, а завершить работы подрядчик должен был до 30 июня. Однако к сроку было выполнено лишь 3,6 млн рублей от общих обязательств.Подрядчик объяснил опоздание, например, отсутствием освещения. Тем не менее, проверка показала, что работы были начаты без необходимых документов, а претензии не были направлены вовремя. Руководителю компании вынесено представление, его привлекли к дисциплинарной ответственности и завели дело об административном правонарушении с возможным крупным штрафом.Напомним, ранее мы писали, что