Погибший не был заграницей и не контактировал с теми, кто мог быть заражён коронавирусом

В Ковровской больнице от пневмонии скончался 48-летний местный житель. По информации «Ковровских вестей», посмертный анализ показал, что он был заражён коронавирусом.Мужчина поступил в Центральную ковровскую больницу с жалобами на плохое самочувствие и кашель ещё 20 марта. Его определили в отделение пульмонологии, где он в палате вместе с другими больными проходил лечение. Как и другим, ему сделали анализы, показавшие «неточные» результаты. Второй анализ, подтвердивший диагноз с вероятностью 99,9%, был сделан уже посмертно...По словам главного врача ковровской ЦГБ Антона Зинченко, погибший не был заграницей и не контактировал с теми, кто мог быть заражён коронавирусом. Судя по всему, в ситуации придётся тщательно разобраться, ведь весьма вероятно, что в Коврове уже десятки заражённых.Департамент здравоохранения администрации Владимирской области призывает жителей стараться не выходить на улицу, соблюдать меры предосторожности и личной гигиены.