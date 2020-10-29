По вторникам и четвергам еженедельно Владимирская областная станция переливания крови приглашает владимирцев, переболевших ковидом сдать кровь на плазму. Она необходима для лечения вновь заболевших этой инфекцией.

По вторникам и четвергам еженедельно Владимирская областная станция переливания крови приглашает владимирцев, переболевших ковидом сдать кровь на плазму. Она необходима для лечения вновь заболевших этой инфекцией.Дмитрий Находкин, главный врач Областной станции переливания крови:- Приглашаем людей, которые переболели вирусомCovid-19для того, чтобы сдать плазму. Из неё мы сделаем лекарстводля тех,кто сейчас болеет. Поэтому мы обращаемся к жителям Владимирской области, есливы переболели, у вас есть на руках результаты ПЦР обследование, приходите, пожалуйста! Мы будем рады Вас видеть!Потенциальныедоноры должны иметь два отрицательных анализа ПЦР наCovid-19. При этом с момента выздоровления должнопройти не менее двух недель,предупреждаетглавный врач Областной станции переливания крови. Заготовкой антиковидной плазмыстанциязанимается с июля. За это время заготовлено около 40 литров компонента крови. И по словам медиков,один донор может обеспечить плазмой до трех пациентов. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции имунная плазма очень востребована. Подобный метод иммунизации может спасти жизни десяткам пациентов. Среди тех, кто сегодня пришел снова сдатькровь и Денис Котков. Он был в июле среди добровольцев, первыми пришедшим на помощь.Денис Котков, житель Владимира:- Как вы думаете ваша кровь кому-то поможет?- Я думаю, что да! Уже люди присылали смс-ки, кому-то переливали!- Вам было приятно, если кому-то помогло?- Само собой! Если кому-то что -то помогло!