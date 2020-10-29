Днем 29 октября в районе Фирзен в городе Кемпен в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии автомобиль влетел в толпу велосипедистов, передает . Сообщается о гибели по меньшей мере ..

Днем 29 октября в районе Фирзен в городе Кемпен в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии автомобиль влетел в толпу велосипедистов, передает "". Сообщается о гибели по меньшей мере одного человека. По предварительным данным, жертва – ребенок. Из-за большого числа пострадавших трасса была перекрыта. Над окрестностями летают спасательные вертолеты. По какой причине автомобиль изменил траекторию своего движения пока неизвестно.