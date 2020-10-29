На 29 октября количество развёрнутых мест на 270 превышает их число во время первой волны пандемии.

Во Владимирской области дополнительно развёртывается 45 коек для пациентов с Covid-19. А именно – 20 в ОКБ Владимира, 20 в Александровской районной больнице и 5 в Муромской больнице.«Таким образом, количество мест увеличилось до 1 173. Из них: 605 подключены к кислороду, 229 – к ИВЛ, 144 койки – реанимационные», - сообщает департамент здравоохранения региона.Интересно, что на 29 октября в 33-ем регионе развёрнуто на 270 коек больше, чем во время первой волны пандемии.Добавим, что на днях фельдшеры «скорой» из Владимира на нехватку ковид-мест для госпитализации пациентов. Проверкой изложенных фактов занимается Росздравнадзор. Редакция «АиФ Владимир» попросила депздрав области подтвердиль или опровергнуть слова медиков. В ближайшее время мы опубликуем ответ региональных властей.