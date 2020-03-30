Власти Японии договорились с Международным олимпийским комитетом (МОК) о переносе летних Олимпийских игр, которые должны были пройти в 2020 году. Соревнования пройдут на год позже, сообщает ..

Власти Японии договорились с Международным олимпийским комитетом (МОК) о переносе летних Олимпийских игр, которые должны были пройти в 2020 году. Соревнования пройдут на год позже, сообщает телеканал "".По данным местных СМИ, точная дата начала Олимпиады – 31 июля 2021 года. Напомним, что спортивный турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса COVID-19. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в таких условиях проведение Игр не представляется возможным.