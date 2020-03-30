Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали утверждения о передаче коронавируса по воздуху. Сообщение появилось на официальном сайте ВОЗ.

Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали утверждения о передаче коронавируса по воздуху. Сообщение появилось на официальном сайте ВОЗ.Заражение коронавирусом происходит из-за попадания в организм мелких капель, которые выделяются из организма больного при кашле или чихании. При этом люди должны находиться на расстоянии менее метра друг от друга.По воздуху COVID-19 не передается, подчеркнули в ВОЗ. Выделяемые зараженным капли слишком тяжелые, чтобы долго задерживаться в воздухе. Даже если пройти там, где несколько минут назад проходил инфицированный, то шанс подхватить коронавирус почти нулевой, заверили в организации.Эксперты ВОЗ призвали соблюдать дистанцию – не менее метра. Так можно защититься от заражения. Кроме того, в ВОЗ посоветовали не прикасаться к поверхностям, которые могут содержать выделения больных коронавирусом, а также почаще мыть руки.Напомним, что по всему миру COVID-19 заразились более 700 тысяч человек. В России за последние сутки выявлено 302 новых случая, из них 212 – в Москве.В столице большая часть новых заболевших коронавирусом – молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1836.С 30 марта в Москве и области введены новые ограничения из-за . Граждане обязаны не покидать жилище, покидать квартиру можно только для похода за продуктами или товарами первой необходимости, аптеку или банк, для следования на работу, выгула домашних животных, обращения за срочной медпомощью, а также если необходимо выкинуть мусор.29 Мар 2020 в 8:32 PDT