Вечером 29 марта в жилой многоэтажке в городе Зеленодольск в Татарстане прогремел взрыв, передает сайт . В результате произошло обрушение нескольких квартир – шести на седьмом этаже и ..

Вечером 29 марта в жилой многоэтажке в городе Зеленодольск в Татарстане прогремел взрыв, передает сайт . В результате произошло обрушение нескольких квартир – шести на седьмом этаже и одной этажом выше. В результате ЧП погиб один человек – его тело обнаружили под завалами. Еще шестеро пострадали, пятерым из них потребовалась помощь врачей.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет разные версии – от утечки газа до намеренных действий хозяина одной из квартир.