Доля сделок с рассрочкой достигла рекордных значений.

Доля сделок с рассрочкой достигла рекордных значений.На столичном рынке элитного жилья значительно выросла доля сделок с рассрочкой. Если два года назад в рассрочку приобретался лишь каждый пятый лот, то к марту 2023 года на такие покупки приходится 80% от всех сделок. Это рекордный показатель на элитном рынке за всю историю наблюдений. Только с начала этого года доля сделок с рассрочкой увеличилась на 10%.Основная причина – готовность самих застройщиков предоставлять рассрочку, а также предлагать индивидуальные условия. Практически все столичные девелоперы дорогих проектов сейчас предлагают разнообразные программы рассрочки на срок до 3 лет.Как правило, длительность рассрочки зависит от степени готовности ЖК. На начальных этапах строительства проще оформить рассрочку на несколько лет и при минимальном первом платеже (5-10%). В готовых проектах возможность отложить платеж на год или более встречается редко.Второе место по популярности в высокобюджетном сегменте занимают сделки с полной единовременной оплатой. В ипотеку в 2022 году покупалась лишь каждая десятая дорогая квартира.