Внесли изменения в закон об Уполномоченном по правам человека. Законопроект рассмотрели и приняли во втором чтении на заседании ЗакСобрания области. Благодаря пакету изменений требования

Внесли изменения в закон об Уполномоченном по правам человека. Законопроект рассмотрели и приняли во втором чтении на заседании ЗакСобрания области. Благодаря пакету изменений требования областного законодательства приводятся в соответствие с федеральными. Роман Кавинов, зам. председателя ЗакСобрания области (фракция «Единая Россия»): Были уточнены ряд моментов, связанных с отчётностью уполномоченного, с юридической заинтересованностью в определённых случаях,