Из-за жаркой погоды с 29 августа по 8 сентября на территории Владимирской области установлен особый противопожарный режим.

Из-за жаркой погоды с 29 августа по 8 сентября на территории Владимирской области установлен особый противопожарный режим. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Гражданам запрещается разводить костры и жарить шашлыки, жечь мусор и проводить огневые рабты.«Нарушителям грозит штраф до 20 тысяч рублей на физическое лицо и до 800 тысяч - на юридическое», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.