Эндокринолог Михаил Богомолов считает, что человек может ежедневно выпивать до 1,8 литра крепкого чая без вреда для организма. Злоупотреблять напитком не стоит, поскольку в нем содержится ..

Эндокринолог Михаил Богомолов считает, что человек может ежедневно выпивать до 1,8 литра крепкого чая без вреда для организма. Злоупотреблять напитком не стоит, поскольку в нем содержится много кофеина.Богомолов отметил, что суточная норма кофеина для человека составляет 400 миллиграммов. По словам врача, в литре слабой заварки чая содержится около 100 миллиграммов кофеина или одна кофейная единица (КЕ), поэтому его можно пить в больших количествах. Однако крепкий чай содержит больше КЕ, сообщает телеканал "".