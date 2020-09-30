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<a href="https://33live.ru/novosti/30-09-2020-zapisi-s-videoregistratorov-mogut-pomoch-v-poiskax-propavshego-vo-vladimirskoj-oblasti-malchika.html" target="_blank">Записи с видеорегистраторов могут помочь в поисках пропавшего во Владимирской области мальчика</a> - Необходима помощь в поиске Роговцева Савелия, 7 лет, пропавшего в пос. Горки, Камешковский р-н, Владимирская область.