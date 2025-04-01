«Четверка» столкнулся с «семеркой».

В Собинке Владимирской области произошло ДТП на улице Ленина, в котором 47-летний водитель ВАЗа «четверка» столкнулся с «семеркой». В результате аварии пострадал 8-летний пассажир автомобиля.Также в Муромском районе 22-летний водитель KIA не смог справиться с управлением, врезался в опору моста автодороги М-12 и погиб на месте.Согласно данным УМВД по региону, за прошедшую неделю на дорогах области произошло 25 аварий, в которых 2 человека погибли и 34 получили травмы различной степени тяжести. Напомним, ранее мы писали, что на трассе М-7 в Суздальском районе в ДТП пострадали двое взрослых и дети.