Контракт с ним был заключен в 2022 году.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против подрядчика ООО «ПСК». По информации прокуратуры региона, заказчик не получил назад более 52 млн рублей аванса за невыполненные работы.Согласно условиям трех заключенных в 2022 году договоров, подрядчик должен был провести работы по строительству системы электроснабжения и водоснабжения в поселке Доброград. Однако, получив аванс свыше 400 млн рублей, организация не выполнила обязательства, что привело к расторжению контрактов и внесению подрядчика в реестр недобросовестных.Расследование дела находится под контролем городской прокуратуры, а работы по строительству продолжает другая подрядная организация.