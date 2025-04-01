Правила подачи электронных обращений в органы власти изменились, предупредили в правительстве области. С 30 марта письмо на электронную почту не считается официальным обращением. Подавать

Правила подачи электронных обращений в органы власти изменились, предупредили в правительстве области. С 30 марта письмо на электронную почту не считается официальным обращением. Подавать официальные обращения онлайн все еще можно. Теперь рассматривать будут только те документы, которые были направлены через Госуслуги или интернет-приемные на официальных сайтах госорганов. Главное, чтобы портал обеспечивал идентификацию и аутентификацию гражданина.