В Суздале ситуация с рекой Каменкой накаляется: уровень воды поднялся на 40 сантиметров. Замеры сделали в районе Покровского моста. Лед пока держится, но ситуация требует внимания. Видео с нижней плотины уже в сети — можно своими глазами увидеть, что творится.Главное управление МЧС России по Владимирской области держит ситуацию на контроле. И не только в Суздале: по всей области напряженная обстановка с паводком. Под наблюдением МЧС участки дорог и низководные мосты в Александровском, Собинском, Судогодском, Петушинском и Юрьев-Польском округах; приусадебные участки в Собинском округе и Судогде; десятки участков в СНТ «Берёзка», «Волгарь», «Волгарь-1» и «Волгарь-2» в Покровском городском округе.