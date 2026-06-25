Работы на трассе уже начались: идет фрезерование старого покрытия.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщило о начале масштабных работ. В Селивановском округе стартовал капитальный ремонт автодороги Драчево-Бутылицы-Меленки, который проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».На данном участке планируется обновить два отрезка трассы общей протяженностью 3,2 километра. В настоящее время специалисты подрядной организации приступили к фрезерованию старого дорожного покрытия. Этот этап является ключевым для последующей укладки нового асфальтобетонного слоя.По проекту строителям предстоит уложить 25,5 тысячи квадратных метров современного асфальта. Кроме того, предусмотрено укрепление и тщательная планировка всех обочин, что значительно повысит безопасность и комфорт движения по обновленному участку.