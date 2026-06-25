Соборная площадь стала центром творческого единства — концерты, мастер‑классы и традиционная музыка объединили гостей и горожан.

Во Владимире завершился юбилейный тур фестиваля‑марафона «Песни России». Соборная площадь стала главной площадкой финала и собрала исполнителей и зрителей со всей страны.Проект реализует Благотворительный фонд «Народная певческая культура» при поддержке партии «Единая Россия» и Министерства культуры. Особая благодарность художественному руководителю фестиваля Надежде Бабкиной и директору проекта Сергею Рябову за организацию и верность народным традициям.Фестиваль ставит задачу сохранения и популяризации музыкального наследия народов России. За два десятилетия он превратился в масштабное общерегиональное движение.Глава города Сергей Волков поздравил участников и вручил приветственный адрес от губернатора Александра Авдеева. Финальный гала‑концерт стал ярким завершением марафона — аплодисменты и улыбки не утихали.