Преступления расследуются при оперативном сопровождении регионального УФСБ.

Следственный комитет по Владимирской области расследует уголовное дело против группы из 8 человек, организовавших канал незаконной миграции. По версии следствия, злоумышленники помогали иностранцам получать разрешения на проживание в России путем оформления поддельных семейных союзов.Организатором выступил предприниматель из Владимира 1965 года рождения при участии своей знакомой из Юрьев-Польского района. Мужчина подыскивал мигрантов, готовых платить за легализацию, а его соучастница находила местных жителей, согласных заключить фиктивный брак.В период с 2017 по 2019 годы сообщники оформили 6 таких союзов в ЗАГСах соседнего региона. Услуга обходилась каждому клиенту в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. На основании этих документов приезжие получали разрешения на временное проживание. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Сейчас следователи устанавливают других участников преступной группы.