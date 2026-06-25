Многодетные семьи области поделились своими традициями, искренними историями поддержки и ежедневными ритуалами, которые делают дом по-настоящему уютным.

В торжественной и дружелюбной обстановке состоялось награждение участников конкурса видеороликов, приуроченного ко Дню многодетной семьи. Организатором проекта выступила Ассоциация «Медиасфера Владимирской области». Авторы выразили признательность всем семьям, которые не побоялись открыть двери своих домов и поделиться моментами личного счастья на камеру.В своих работах конкурсанты показали, что подлинная радость большой семьи кроется не только в шумной утренней суете или детском смехе. Это прежде всего ежедневная взаимная поддержка, бережное отношение к традициям и те самые маленькие ритуалы, которые превращают пространство в уютный очаг. Все представленные видео отличались душевностью, искренностью и простым взглядом на жизнь.Администрация Владимирской области поздравила финалистов и призеров проекта. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес членов экспертного жюри, партнеров конкурса и всех неравнодушных зрителей, активно поддерживавших семьи в ходе голосования. Такие истории вдохновляют и напоминают о том, что настоящее счастье всегда скрыто в простых семейных моментах. Впереди участников ждут новые творческие начинания.