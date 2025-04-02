Администрация Владимира ищет подрядчиков, которые разработают проекты для строительства двух дорог во Владимире. Речь о долгожданном соединении улиц Нижняя Дуброва и Диктора Левитана, а

Администрация Владимира ищет подрядчиков, которые разработают проекты для строительства двух дорог во Владимире. Речь о долгожданном соединении улиц Нижняя Дуброва и Диктора Левитана, а также о пути, который свяжет улицу Фатьянова и Диктора Левитана. Если эти дороги все-таки построят, у жителей юго-западного микрорайона появится дополнительный путь к центру Владимира. На проектирование дороги от Нижней Дубровы