Проект памятника Андрею Боголюбскому во Владимире среди других вариантов изначально выбрал духовник Патриарха Кирилла. Об этом в интервью «Шестому каналу» по видеосвязи из Беларуси

Проект памятника Андрею Боголюбскому во Владимире среди других вариантов изначально выбрал духовник Патриарха Кирилла. Об этом в интервью «Шестому каналу» по видеосвязи из Беларуси рассказал скульптор Илья Кирьянов. Именно он работает над созданием скульптуры. По словам автора, меценат выбирал между несколькими вариантами памятника от разных мастеров. Точку в вопросе о том, какой проект выбрать, в