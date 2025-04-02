История с молодыми родителями-наркоманами с района Нижней Дубровы получила продолжение. Стало известно, что супругов будут судить за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию

История с молодыми родителями-наркоманами с района Нижней Дубровы получила продолжение. Стало известно, что супругов будут судить за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженное с жестоким обращением. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следкома области. Напомним, в декабре в интернет попали кадры с камер видеонаблюдения из лифта и подъезда дома №16 на улице 3-ей Кольцевой.