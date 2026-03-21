Главу компании, выступавшей подрядчиком при строительстве моста в Муроме Владимирской области, задержали силы ФСБ и Следкома в Балашихе.Об этом сообщает СК России.Задержанному предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, заказчик работ выплатил фирме 80 млн рублей аванса, однако работы фактически выполнены не были. При этом 15 млн рублей аванса были растрачены, их не вернули заказчику.Задержанного суд решил поместить под домашний арест, причастность к событиям он признал, расследование дела продолжается.Ранее