Итоги подвели на Комиссии по ЧС.

В регионе прошло заседания областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где были подведены итоги минувшего купального сезона и периода навигации.Как сообщили в МЧС России по Нижегородской области, в рамках госнадзора за маломерными судами в период купального сезона спасатели осуществили 161 патрулирование водных объектов. Было выявлено 110 нарушений правил пользования маломерными судами.За минувший купальный сезон погибли 26 человек, в том числе трое детей. Основными причинами стали несоблюдение правил безопасности на водоемах и состояние алкогольного опьянения.