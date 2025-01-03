Это помогло предотвратить потенциальные трагедии.

Во Владимирской области прокуратура выявила опасное нарушение безопасности в заброшенном здании бывшего учебно-производственного комбината на улице Мечникова Мурома. Вход в заброшенное здание был свободен. Это создавало угрозу несчастных случаев.После проверки прокуратура направила представление главе округа с требованием немедленно принять меры. В результате доступ к аварийному объекту был ограничен, что помогло предотвратить потенциальные трагедии.Напомним, ранее мы писали, что