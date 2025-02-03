В Муроме спасатели выловили из Оки мертвого 28-летнего мужчину. В Следкоме сообщили, что по факту гибели человека в реке проводится процессуальная проверка. До этого утонувшего искали его

В Муроме спасатели выловили из Оки мертвого 28-летнего мужчину. В Следкоме сообщили, что по факту гибели человека в реке проводится процессуальная проверка. До этого утонувшего искали его родственники. По информации источника «Шестого канала», в пятницу вечером, 31 января, мужчина поссорился с женой и ушел из дома. Позже он пьяный звонил супруге и говорил, что ходил