Врачи Областного центра спецмедпомощи выполнили сложную эндоскопическую операцию подростку с травмой колена, рассказали в региональном минздраве. 15-летний парень сильно ударился ногой о

Врачи Областного центра спецмедпомощи выполнили сложную эндоскопическую операцию подростку с травмой колена, рассказали в региональном минздраве. 15-летний парень сильно ударился ногой о бордюр. В итоге – боль, ходьба только на костылях, да и то – с согнутым коленом. Сначала родители привели сына в ОДКБ. Врачи выполнили обследование и сделали МРТ коленного сустава. Выяснилось, что у