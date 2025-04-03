У покупателей появилось право отказаться от оплаты дополнительных услуг.

Во Владимирской области начнет действовать новый закон о защите прав потребителей. Он подразумевает запрет на навязывание клиенту дополнительных товаров, работ, услуг. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.«2 апреля мы приняли в окончательном чтении законопроект о ввнесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»», — рассказал парламентарий в своих соцсетях.Иными словами, у покупателей появилось право отказаться от оплаты дополнительных услуг, а если все же они были оплачены – требовать возврата уплаченной суммы. Новая мера начнет работать с 1 сентября текущего года.